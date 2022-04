Lo stile al polso con AI Outfit, nuova funzionalità di Oppo

La veloce crescita di Oppo, tra le aziende leader del mercato dei device portatili, è frutto anche alla consapevolezza di quanto la tecnologia possa essere veicolo di espressione del proprio stile.

Personalizzazione, unicità e classe: le parole chiave che hanno guidato il brand nell’implementazione di AI Outfit Watch Face 2.0, una funzionalità capace di arricchire ogni look e di trasformare il Watch Free, il wearable di Oppo, in un vero e proprio gioiello tecnologico.

AI Outfit Watch Face 2.0 promette di valorizzare con un tocco di originalità tutti gli outfit, permettendo a fashion victim e appassionati di moda di iper-personalizzare ogni look. Grazie all’Intelligenza Artificiale, infatti, sarà possibile inquadrare ciò che si indossa ogni giorno in maniera estremamente intuitiva e sarà poi Watch Free ad elaborare uno sfondo capace di fondersi con il look e renderlo unico nel suo genere.

Le Watch Faces, potenzialmente infinite, potranno essere sostituite di volta in volta per essere sempre in linea con lo stile indossato, dando vita ad outfit glamour, alla moda e curati nei minimi dettagli.

Alla base di questa funzionalità innovativa la consapevolezza che la tecnologia sia innanzitutto una forma d’arte che, se ben valorizzata, è capace di diventare un irrinunciabile accessorio d’alta moda. Con OPPO Watch Free sarà semplice creare un proprio stile distintivo e coerente, che integri alla perfezione ogni elemento del proprio abbigliamento, dal più basic a quello più elaborato, scegliendo ciò che meglio identifica il look personale tra le innumerevoli proposte del dispositivo.

Watch Free, dunque, non è soltanto uno strumento per monitorare il sonno e tenere traccia dei propri allenamenti: con l’introduzione di questa inedita funzionalità, Oppo strizza l’occhio a quanti riconoscono che ogni dettaglio sia capace di fare la differenza.