Whatsapp, ecco i messaggi che si autodistruggono: dopo 7 giorni scompaiono dalla chat

Si chiamano "expiring messages", i messaggi su Whatsapp che si autodistruggeranno. La notizia proviene dal sito Wabetainfo, secondo il quale nel 2021 la piattaforma di messaggistica istantanea più usata al mondo, rilascerà un aggiornamento che renderà possibile questa funzione.

Questa possibilità, richiesta da tempo dagli utenti di Whatsapp e già presente su Telegram, secondo Wabetainfo consentirà di non preoccuparsi più dei messaggi precedenti che tendono ad ingombrare la memoria degli smartphone, perché dopo sette giorni dall'invio si cancelleranno automaticamente. Un'opzione che sarà estesa, in contemporanea, sia nella chat del mittente sia in quella del destinatario. E del messaggio non vi sarà più alcuna traccia.

WhatsApp down, l'app di messaggistica a lungo fuori uso

Resta da chiarire se la modalità "expiring message" sarà valida solo per gli amministratori dei gruppi o anche per le chat tra singoli utenti. E' indubbio, infatti, che i gruppi sono più difficili da gestire. Basti pensare alle chat di scuola o di lavoro dove ogni giorno vengono scambiati decine se non centinaia di messaggi, per capire l'utilità di questa funzione.

Al momento si sa solo che l'opzione potrà essere attivata o spenta, ma per ora neanche scaricando l'ultima versione di Whatsapp si avrà questa possibilità, poiché come dicevamo, in base alle informazioni raccolte da Wabetainfo, sarà sviluppata e rilasciata non prima del 2021.



Ultimo aggiornamento: 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA