Black Friday Amazon, offerte lampo di oggi: super sconti scarpe, orologi ed elettrodomestici

Parte oggi la Black Friday Week di Amazon , un periodo di imperdibili offerte , tra occasioni settimanali e promozioni lampo attive solo per un giorno: scopriamo il meglio di entrambe le categorie.

In occasione del Black Friday , Amazon lancia una serie di offerte lampo che permetteranno di acquistare alcuni prodotti a prezzi super scontati per un periodo di tempo limitato. Solo per oggi, 22 novembre , sarà possibile usufruire di offerte speciali su scarpe, orologi, elettrodomestici e tantissimi altri articoli.

Scatta la Black Friday Week di Amazon: scopri tutti i prodotti in offerta

Le scarpe Timberland sono un grande classico della stagione invernale: Amazon propone Timberland Adventure 2.0 Cupsole Chukka per uomo e Timberland Kenniston per donna a prezzi speciali. Gli amanti degli orologi da polso, invece, non dovranno farsi sfuggire l'occasione di acquistare un Hugo BOSS Analogico Quarzo in offerta solo per oggi. In partenza per le vacanze di Natale? Amazon ha pensato a un'offerta anche per voi: valigia Eastpak Traf'Ik Light in scontata del 40%. E per chi parte con i bambini c'è il seggiolino Bébé Confort Titan.



Per gli uomini Amazon ha un'offerta speciale sul rasoio da barbadisponibile a metà prezzo. E per le signore lo sconto è sull'epilatore elettrico Rowenta EP8080 Skin Respect . Offerte imperdibili anche per la casa:scontato del 25%. E per gli amanti della fotografia c'è l'abbonamento annuale a Photoshop a prezzi super.

Anche tra gli sconti attivi per tutta la Black Friday Week vi sono moltissimi affari in tutte le categorie. Per gli amanti della tecnologia c'è il design completamente rinnovato dell'Apple Watch Series 4 al 22% di sconto, un efficiente ma abbordabile Huawei Y5 con il 17% e il favoloso Laptop LG Gram Full HD da 15,6'' a soli €999,99. Tra gli elettrodomestici per la casa e la cucina, invece, segnaliamo la Friggitrice e Multicooker Philips Turbostar al 43% di sconto, l'Asciugatrice Samsung Quickdrive al 27% in meno e l'incredibile Macchina da Cucina Bosch MUM58720.

Per chi vuole provare la serie di dispositivi Amazon dotati di Alexa, infine, è disponibile l'Echo Dot di terza generazione, con lampidine intelligenti Philips, al 42% di sconto. Ideali per rendere la propria casa sempre più smart.



Ultimo aggiornamento: 13:10

