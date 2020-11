Amazon Black Friday raddoppia: sconti e promozioni per 26 e 27 novembre

Sconti a non finire, affari da non perdere. Il Black Friday di Amazon ha conquistato anche l'Italia, da giorni non si parla d'altro sul web. Negli States, il black friday, cade il giorno successivo al Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, una delle feste più attese in America che si celebra il quarto giovedì di novembre.

Questa giornata di shopping frenetico, che ormai impazza dagli anni Sessanta, periodo in cui i negozianti proponevano prezzi speciali per attirare acquirenti in vista del Natale, in questo 2020 così complesso, grazie ad Amazon si sdoppia, in due giorni.

Non solo venerdì 27 novembre, quando sia i negozi fisici che quelli online, metteranno in sconto la merce più appetibile, ma il Black Friday di Amazon, sarà concentrato su due giorni, giovedì 26 e venerdì 27 novembre, per un totale di 48 ore, in cui cercare offerte a prezzi scontati.

Amazon raddoppia, il Black Friday dura due giorni: ecco tutte le offerte

Data. Qualunque sia l'origine, oggi il termine Black Friday, è entrato nel linguaggio comune, superando i confini americani e dunque anche in Italia, la data viene fissata sul calendario dei nostri device digitali per ricordarci che quest'anno è il 27 novembre, il giorno giusto per risparmiare e fare un buon acquisto, magari in anticipo di qualche settimana per il Natale.

Cosa fare. Se di fatto, il Black Friday, cade il 27 novembre, sulle pagine di Amazon gli sconti sono già iniziati con giorni di anticipo, così possiamo cogliere al volo, le Offerte lampo di Amazon, oppure vedere se quello che stiamo cercando è messo in sconto.

Black Friday Amazon. Nella marea di offerte della rete, è sempre buona norma, affidarsi ai siti più affidabili e trasparenti nell'acquisto, e certamente, il sito di Amazon, da sempre quello più cliccato durante il periodo del Black Friday, è il primo della lista. Inoltre durante il Black Friday gli sconti possono arrivare fino al 70%, ma bisogna essere rapidi perché le offerte sono a tempo e gli articoli migliori vanno a ruba velocemente.

Tipologie di Offerte. Durante il Black Friday 2020 le offerte saranno molte, ecco alcuni esempi di prodotti già in offerta su Amazon:

- Monitor LG da 32" UltraHD 4K, con risoluzione da 3840x2160, per un miliardo di Colori. Un prodotto ottimo per il gaming, che include speaker stereo da 10 W, 2 connessioni HMDI 2.0. Amazon lo propone in vendita con uno sconto del 40%.

- Aspirapolvere Hoover a traino, senza sacco. Tecnologia per un alto grado di separazione della polvere e un basso livello di manutenzione del filtro, contenitore con capacità da 2 litri e potenza da 700 Watt. Dotata di tubo telescopico estendibile e spazzola per tappeti e pavimenti.

Un'ottima macchinetta fotografica Lumix da 18,1 Megapixel, con zoom ottico 30x, e possibilità di girare video in 4K.

Si può approfittare degli sconti del Black Friday Amazon per acquistare Huawei Watch GT 2 Pro con touchscreen da 1.39 pollici, con quadrante in zaffiro resistente all'usura, cassa posteriore in ceramica lucida. Huawei Watch GT 2 Pro fornisce dati completi come frequenza cardiaca, velocità media, massima pendenza, pista e distanza per lo sci di fondo.

Uno spazzolino elettrico e ricaricabile con lo sconto del 60%, si tratta di Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, dotato di testina rotonda che offre una pulizia ottima per gengive sane, ottimi risultati in termini di spazzolamento grazie ai suggerimenti in tempo reale e sensore di pressione dello spazzolamento che avvisa quando si spazzolano i denti in modo eccessivo.

