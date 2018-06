Google cambia l'emoji dell'insalata: via l'uovo per far felici i vegani

Un omaggio ai vegani, sempre più numerosi nella società contemporanea. Google ha annunciato di aver rimosso l'uovo dall'emoji dell'insalata in arrivo con il nuovo sistema operativo Android P. E' stata la manager Jennifer Daniel a twittare l'immagine della nuova insalata senza uovo: «Si parla tanto di inclusione e diversità in Google quindi, se avete bisogno di una prova che Google stia facendo di questo una priorità, indirizzo la vostra attenzione verso l'emoji dell'insalata. Abbiamo tolto l'uovo, così da rendere l'insalata più inclusiva per i vegani».

Il tweet ha ricevuto duemila commenti. Ma accanto ai vegani insoddisfatti, non sono mancate polemiche a cui la Daniel ha risposto: «Ciao carnivori, vegani e tutti gli altri nel mezzo. Voglio chiarire che l'obiettivo del ridisegnare l'emoji dell'insalata è creare un'immagine più fedele alla descrizione dell'Unicode». Ovvero il consorzio che si occupa di standardizzare le emoji. La descrizione, spiega, parla infatti di «una ciotola di sana insalata con lattuga, pomodori e altri ingredienti come il cetriolo».

La vicenda segue la polemica dello scorso ottobre, quando Google è stata "'accusata" di non saper preparare il cheeseburger per aver messo - nell'emoji - la fetta di formaggio a diretto contatto con il pane. A quel dibattito aveva partecipato anche il Ceo di Google, Sundar Pichai, assicurando in modo ironico che sarebbe intervenuto tempestivamente. E così, in effetti, è stato: Google a novembre ha ridisegnato l'emoji inserendo la fetta di cheddar tra la carne e il pomodoro.

Venerdì 8 Giugno 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA