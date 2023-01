Annunciati da Nvidia nuovi laptop per videogiocatori e creator

In occasione del Ces 2023, Nvidia ha annunciato nuovi laptop GeForce Rtx Serie 40, progettati per offrire il più grande salto generazionale di sempre in termini di prestazioni ed efficienza energetica. I nuovi laptop sono fino a tre volte più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente e portano per la prima volta a bordo dei Pc portatili la nuova architettura per Gpu Ada Lovelace, il Deep Learning super sampling (DLSS 3) di Nvidia e le tecnologie Max-Q di quinta generazione.

Dal 2017, con ogni nuova generazione di Gpu, i progressi della tecnologia Max-Q hanno migliorato incredibilmente il design dei laptop. In concomitanza con il lancio della serie 40, Nvidia ha presentato anche le tecnologie Max-Q di quinta generazione, che migliorano radicalmente l'efficienza e accelerano le prestazioni di gioco. I nuovi portatili risultano, infatti, più veloci dei predecessori pur consumando un terzo rispetto alle Gpu della precedente generazione. Il framerate a 80 fps e il gaming a 1440p velocizzano enormemente i processi di creazione come il rendering di scene in Blender le quali, mentre in precedenza impiegavano due ore e mezza di tempo, ora solo 10 minuti.

Prima dell'introduzione dell'architettura Ada Lovelace, il 95% di questo segmento di laptop in rapida crescita era limitato alle attività e alle applicazioni di base. Grazie alle Gpu GeForce Rtx Serie 40, i dispositivi da 14 pollici sono in grado di svolgere azioni che prima erano impossibili, come il rendering 3d ultraveloce in Blender e processi basati su intelligenza Artificiale all'avanguardia in applicazioni popolari come Adobe Photoshop o Premiere Pro. Inoltre, grazie alle nuove schede grafiche, questo tipo di laptop da 14 pollici sono ora delle vere e proprie centrali di gioco, fino a due volte più veloci di una PlayStation 5 ma con dimensioni pari a un sesto. I giocatori possono godersi i giochi classificati Aaa con una grafica molto intensa, come Cyberpunk 2077, con ray tracing e Dlss. Infine, collegando i laptop ultraportatili a monitor esterni, questi device si trasformano in piattaforme di gioco di classe desktop o in studi per creator.

I laptop GeForce Rtx Serie 40 saranno disponibili a partire dall'8 febbraio presso i principali produttori mondiali, tra cui Acer, Alienware, Asus, Dell, Gigabyte, Hp, Lenovo, Msi, Razer e Samsung.