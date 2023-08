Back to School: iniziano le promozioni Honor sui prodotti più desiderati

Con settembre alle porte è finalmente giunto il momento di pensare a come riorganizzare il ritorno al lavoro o sui banchi di scuola, e questa potrebbe essere la giusta occasione per rinnovare i propri device.

In occasione del Back to School, Honor torna con promozioni e sconti e, soprattutto, lancia sul mercato italiano il nuovo laptop MagicBook X16, per studio e lavoro agevolati anche quando si è in movimento. Dotato di processori Intel Core i5 di dodicesima generazione, il nuovo Pc di Honor garantisce prestazioni elevate in un design elegante ed essenziale. Dal momento in cui lo si accende tramite il pratico pulsante con sensore di impronta digitale integrato, il laptop ha molto da offrire: una batteria di grande capacità da 60Wh in grado di supportare fino a 9 ore di attività con una sola carica e il doppio slot Ssd per espandere lo spazio di archiviazione memorizzando grandi quantità di dati sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo device davvero potente.

In termini di prestazioni, la funzione Fn+p consente di passare liberamente dalla modalità Smart a quella High Powered.

Quest’ultima, opera con la piena potenza di 45w per offrire prestazioni intense e complete. La modalità Smart invece funziona in modo silenzioso a 35w con una batteria di lunga durata. Inoltre, la funzionalità e-book integrata offre un’esperienza di visione simile a quella su carta, alleviando l'affaticamento degli occhi mentre si lavora o si legge per un lungo periodo di tempo. Il dispositivo si rivela così perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti a uno schermo. MagicBook X 16, infatti, è dotato delle certificazioni Tüv Rheinland Low Blue Light e Tüv Rheinland Flicker-free Dual, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un'esperienza visiva confortevole durante lo studio o il lavoro. Infine, grazie alle funzionalità Connect e Share sarà possibile trasferire rapidamente file, foto e video da un device all’altro. Il device è disponibile nelle due colorazioni Mystic Silver e Space Grey al prezzo speciale di 749,90 euro invece di 899,90, fino al 24.09.

Gli sconti di Honor proseguono sui seguenti modelli fino al 24 settembre: