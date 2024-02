Battery Video Doorbell Pro, il videocitofono di Ring più avanzato di sempre

Ring ha presentato un nuovo dispositivo della linea Pro: Ring Battery Video Doorbell Pro.

Si tratta del videocitofono alimentato a batteria più avanzato di sempre, che offre grande flessibilità e versatilità per qualsiasi tipo di abitazione.

Sempre più clienti, infatti, preferiscono per la propria abitazione un videocitofono alimentato a batteria e il Battery Video Doorbell Pro rappresenta uno dei dispositivi più interessanti della gamma.

Già nel 2021, Ring aveva annunciato il primo videocitofono della gamma di dispositivi Pro, dotato di tecnologia radar, per migliorare la precisione degli avvisi di movimento all’aperto. Da allora, Ring ha continuato a ricevere riscontri positivi dai clienti, che apprezzano molto l'alto livello di accuratezza della rilevazione di movimento. Grazie a questa tecnologia radar 3d, infatti, gli avvisi di movimento sono più precisi ed accurati, e le funzionalità avanzate come le zone a vista dall’alto consentono di avere una panoramica aerea e di ricevere avvisi solo se il videocitofono rileva movimenti in determinate aree selezionate. Inoltre, Battery Video Doorbell Pro è dotato di una qualità dell’immagine va ben oltre il video in Hd a 1536p. La nitidezza di ciascun fotogramma inizia già con l’obiettivo, che viene attivamente allineato con i sensori ottici di livello premium per una definizione video ottimale. In aggiunta, grazie all’elaborazione dinamica delle immagini e alla compressione ad alta efficienza, il video offre colori brillanti e realistici, sia che si guardi una Live View sia una registrazione video della notte precedente. In questo caso, grazie ai sensori ottici avanzati ad alta sensibilità, basta l’illuminazione di un lampione in strada o nel cortile per permettere al citofono di restituire colori nitidi anche al buio.

Battery Video Doorbell Pro è perfettamente compatibile con gli altri dispositivi Ring ed è possibile creare un sistema unico per tutta la casa, associandolo ad altri device come Stick Up Cam Pro o Ring Alarm. La sottoscrizione ad un piano Ring Protect consente, inoltre, di accedere a funzionalità come archiviazione su cloud, avvisi per la rilevazione di pacchi e persone e notifiche dettagliate. In più, si possono ricevere avvisi di movimento sui dispositivi con integrazione Alexa compatibili: per esempio, basterà collegare Battery Video Doorbell Pro a un dispositivo Echo Show per ricevere avvisi sul proprio Echo Show o accedere a Live View per vedere cosa sta succedendo davanti all’ingresso di casa, semplicemente dicendo “Alexa, mostra la porta d'ingresso”.

La novità di Ring sarà disponibile per l’acquisto a 229,99 euro dal 20 marzo prossimo su Ring.com e Amazon.it e presso i rivenditori selezionati.