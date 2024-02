Hinge, il report rivela che la GenZ si affida alla rete per cercare l’amore

Essendo la prima generazione completamente digitale, la gen Z si sta affermando come la più incline a cambiare i paradigmi prestabiliti.

Nuove prospettive e nuove modalità di dialogo sono presenti anche nelle relazioni sentimentali, che spesso iniziano online e presuppongono quindi nuovi elementi comunicativi.

Tra questi il Digital Body Language (Dbl) chiamato così da Hinge, l’app di incontri pensata per essere cancellata, che in parte sostituisce il linguaggio del corpo naturale, ovvero la comunicazione non verbale attraverso i gesti e i movimenti.

Una lingua particolarmente importante per parlare con la Gen Z, che è ancora più online rispetto ai millennial (i giovani in questa fascia d’età hanno il 33% di probabilità in più rispetto ai “colleghi” millennial di affermare che si sentono più a loro agio a chattare con un potenziale partner online che non di persona).

Questi sono solo alcuni dei risultati del Gen Z Date (Data, Advice, Trend, Expertise) Report di Hinge, che ha raccolto le risposte di 15000 utenti a livello globale per scoprire di più sulla Generazione Z e la ricerca dell’amore.

Che cos'è esattamente il linguaggio del corpo digitale? Anche in questo caso si tratta di un elemento non verbale, cioè del sottotesto. Sono le emoji, la punteggiatura, la lunghezza dei messaggi e il tempo di risposta. Ovvero, tutti indizi sottili che suggeriscono che una persona è interessata oppure no. Il linguaggio del corpo digitale, però, non sempre è facile da interpretare. Più della metà degli utenti, infatti, dichiara di aver passato del tempo a chiedersi se un partner fosse effettivamente interessato e il 56% ha dichiarato di aver eccessivamente analizzato il Dbl di qualcuno.

In particolare, gli utenti della Gen Z, anche se dichiarano di voler trovare l'amore (90%), sono ancora inclini a mantenere un approccio “distaccato” nelle loro abitudini di comunicazione online. Essi, infatti, hanno il 50% di probabilità in più rispetto ai millennial di rimandare la risposta a un match per non sembrare troppo ansiosi o impazienti. D'altra parte, il feedback della community di Hinge dice che non bisogna preoccuparsi di messaggiare troppo spesso con qualcuno. Al riguardo, solo il 13% degli utenti sostiene che il double texting gli provochi il cosiddetto "ick", cioè la sensazione di “fastidio” che si prova in un contesto sentimentale quando qualcuno fa qualcosa che mette a disagio l’altro.

Il linguaggio del corpo digitale, dunque, è un aspetto molto importante in fase di dating: il 77% degli utenti su Hinge ha sottolineato che può rivelare molto sulle intenzioni di un potenziale partner. Ma quali sono i segnali del linguaggio del corpo digitale che i dater tengono d'occhio? I segnali più popolari sono chi inizia la conversazione e la coerenza del messaggio inviato (76% a pari merito). Seguono il tempo di risposta (68%), il tono del messaggio (66%), la lunghezza del messaggio (33%) e le emoji utilizzate (11%). Considerando che il 69% degli utenti analizza il linguaggio del corpo digitale per determinare se vuole fare il passo successivo e uscire con un partner, è chiaro quindi che essere più reattivi ed evitare di lasciare una conversazione in sospeso è importante nella ricerca dell'amore.

Logan Ury, Director of Relationship Science di Hinge, dispensa 4 consigli per utilizzare efficacemente il Dbl: