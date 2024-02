Safer Internet Day, Apple al fianco dei più giovani

Il 6 febbraio di ogni anno ricorre il Safer Internet Day, dedicata all’importanza della sicurezza online dei più giovani. Apple già da anni supporta questa iniziativa, mettendo a disposizione alcuni degli strumenti più efficaci per aiutare le famiglie a utilizzare la tecnologia in modo responsabile, rispettoso, consapevole e creativo. L’obiettivo è fornire soluzioni tecnologiche che rappresentino un valore aggiunto per le famiglie, arricchendo la loro vita e aiutandole anche a rimanere al sicuro. La Big Tech inoltre, è continuamente al lavoro per mettere a disposizione delle persone funzionalità sempre nuove, per fare in modo che i più piccoli utilizzino i dispositivi nel modo previsto dai genitori o da chi si occupa di loro.

Di seguito una panoramica delle principali informazioni che i genitori e, in generale, chi si occupa dei più piccoli, possono facilmente mettere in atto per consentire a bambini e ragazzi di navigare in sicurezza. Apple offre anche il programma Today at Apple, con sessioni educative gratuite per tutti i clienti negli Apple Store di tutto il mondo, pensate per aiutare le persone a iniziare ad utilizzzare i dispositivi o a ottenere il massimo da questi ultimi.