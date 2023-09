Honor, Ifa 2023 da record: ben 36 premi conquistati

Durante l’edizione appena conclusasi di Ifa, la prestigiosa rassegna Berlinese dell’elettronica mondiale, Honor ha presentato Magic V2, lo smartphone inward foldable più leggero e sottile prodotto fino ad ora. Nel corso della fiera è stato poi annunciato il V Purse, il nuovo outward foldable che grazie anche al suo design, offre infinite possibilità di stile e di espressione personale. Numerosi media di tutto il mondo hanno riconosciuto entrambi gli smartphone pieghevoli come “Best of Ifa” premiando l'ingegneria innovativa, il concetto di sostenibilità e tecnologia offerto dal brand nel settore degli smartphone pieghevoli.

Quest'anno, Honor ha ricevuto un totale di 36 premi dai media. Android Headlines ha premiato il V Purse come “Best of Ifa2023” e ha commentato che “l’Honor V Purse non è solo un telefono, è anche una dichiarazione di moda e un argomento di conversazione. È stato certamente uno degli annunci più interessanti che abbiamo visto a Ifa 2023”. GsmArena ha anche affermato che il V Purse “è in realtà un dispositivo molto avanzato...apprezziamo sempre quando un'azienda pensa fuori dagli schemi”.

Inoltre, ad aver attirato molto l’attenzione è stato anche il Magic V2, giudicato come lo smartphone più leggero e sottile prodotto fino ad ora. TechRadar lo ha premiato come “Best of Ifa 2023” dichiarando che «non sono molti i dispositivi che riescono a far sembrare obsoleto il resto del settore semplicemente tenendoli in mano, ma il Magic V2 sta facendo questo effetto ai migliori telefoni pieghevoli, rendendolo un degno vincitore dei premi Ifa 2023».

Infine, grazie all'innovazione che porta nel mercato dei telefoni pieghevoli, il Magic V2 si è guadagnato un posto nella classifica Xda-Developers Best of IFA 2023. «È di gran lunga il pieghevole più sottile al mondo e, da chiuso, è anche più sottile e leggero di un iPhone 14 Pro Max».