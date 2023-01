Samsung, tv certificati per il ritmo circadiano

Samsung ha annunciato che le line-up 2023 dei suoi televisori serie Neo Qled e Lifestyle, hanno ottenuto la certificazione “Circadian Rhythm Display” dall’ente certificatore tedesco Verband Deutscher Elektrotechniker (Vde), leader nel settore della progettazione elettrica. Questa certificazione premia l’impegno di Samsung nello sviluppo di tecnologie e prodotti creati su misura per il consumatore. L’attestazione riconosce che la modalità Eye Comfort dei dispositivi Samsung offre un’esperienza di visualizzazione ottimale per coloro che trascorrono più tempo in casa, bilanciando automaticamente l’esposizione alla luce e la temperatura dei colori per simulare la luce naturale esterna.

Il ritmo circadiano è costituito da un ciclo che inibisce la secrezione di melatonina durante le attività dinamiche di giorno, attivandone il rilascio di notte per dormire serenamente; la melatonina, infatti, è un ormone che aiuta a mantenere un sonno tranquillo. La certificazione Vde riconosce i benefici della modalità Eye Comfort per il ritmo circadiano, analizzando lo stimolo con diversi livelli di illuminazione e valutandone l’effetto sulla soppressione della melatonina. Il processo di certificazione rispetta i requisiti specifici del metodo dello Stimolo Circadiano, basato sui risultati di ricerca del Lighting Research Center statunitense.

Questa è solo una delle numerose certificazioni ottenute dai Tv Samsung, a dimostrazione dell’impegno costante volto a porre i clienti e le loro esperienze al centro della progettazione del prodotto. In precedenza, i televisori Samsung avevano ricevuto la certificazione “Eye Care” da Vde e “Glare-Free”, oltre alle certificazioni “Pantone Validated” e “SkinTone Validated” da Pantone, che attestano che gli schermi certificati di Samsung soddisfano gli standard di accuratezza dei colori dell’organizzazione.