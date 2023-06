Ibm, nuove strategie di cybersecurity con partnership pubblico-private

Ibm ha reso noto i contenuti di un report, dal titolo Preparing governments for future shocks, frutto delle tavole rotonde tenutesi a Washington e a Roma in cui si sono svolti dibattiti approfonditi su questi temi che oggi sono centrali nell’agenda dei leader di governo e Istituzioni. I risultati evidenziati, potrebbero aiutare gli Stati Uniti, l'Italia e i governi di tutto il mondo a sviluppare e attuare strategie di cybersecurity che promuovano la resilienza attraverso partnership pubblico-private. I roundtable, sono stati organizzati a livello mondiale dall’Ibm Institute for Business Value (Ibv) e dall’IbmCenter for The Business of Government in collaborazione con la National Academy of Public Administration e il Centro Studi Americani.

Negli scorsi anni i governi hanno avuto modo e tempo per imparare a gestire situazioni di grande crisi, come quella causata dalla pandemia, e le relative conseguenze. Essi hanno sicuramente imparato a non affidarsi a decisioni basate sui cambiamenti di scenario dell’ultimo minuto e oggi sono in grado di guardare più consapevolmente al futuro, immaginando quali potrebbero essere i prossimi “choc”, per anticiparli ed essere preparati ad affrontarli. In quanto, nello scenario attuale, è sempre più probabile che eventi con conseguenze impattanti e negative, gli “choc” appunto, si verifichino sempre più spesso.Questi, possono manifestarsi più o meno velocemente, a livello regionale o globale, di portata e natura diverse, ma sicuramente richiedono l’efficace pianificazione di una strategia per contrastarli. Per essere resilienti e farsi trovare pronti, è necessario che i governi facciano tesoro degli “insight” e diano priorità alla leadership e agli investimenti, oltre a definire e orchestrare strategiein grado di confrontarsi con le sfide che potranno presentarsi in futuro nei più diversi ambiti.

Le tavole rotonde tenutesi a Washington Dc e a Roma si sono concentrate sulla resilienza cyber, uno dei temi più caldi nell’attuale situazione mondiale. Ogni anno, il volume degli attacchi informatici e il loro impatto raggiungono livelli crescenti. Nella seconda metà del 2022, il numero di attacchi informatici rivolti ai governi è aumentato del 95% a livello mondiale, rispetto allo stesso periodo del 2021. Attacchi di alto profilo, come quello di Solar Winds, hanno dimostrato quanto la sicurezza informatica sia strettamente legata alla continuità del business e alla resilienza operativa. I governi hanno un ruolo fondamentale nel favorire la collaborazione tra i principali stakeholder, allo scopo di identificare i rischi informatici, accrescere la capacità di risposta e di rimanere resilienti di fronte a questi rischi.

Le Istituzioni, oggi, rivestono anche un importante ruolo di leadership, orientata aguidare il cambiamento verso un futuro più resiliente nel contesto degli obiettivi contenuti nei programmi di goveno.

Dallo studio emergono alcuni passi fondamentali per supportare i governi a livello globale a sviluppare e attuare strategie di cyber security che promuovano la resilienza attraverso una partnership tra pubblico e privato. I principali sono: