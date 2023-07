Università di Salerno, l'accordo con Teledife per l'Osservatorio di Cybersicurezza

L'Università di Salerno in primo piano nella lotta alla sicuezza informatica. Da qui, la sottoscrizione dell'accordo tra Tecnologie Avanzate (Teledife - Ministero della Difesa) e l'ateneo per la costituzione dell’Osservatorio Teledife-UniSa per la Cybersicurezza.

L’Accordo siglato dal Rettore Vincenzo Loia e dal Direttore Teledife Tenente Generale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito Italiano Angelo Gervasio, vede l’Ateneo mettere a disposizione le proprie capacità tecnico-scientifiche per lo sviluppo e la realizzazione di tecnologie informatiche applicative di interesse della digitalizzazione sicura, tra cui l’identificazione e la gestione di minacce ai sistemi informativi che si manifestano attraverso fake news e la loro diffusione, analizzando contenuti testuali e multimediali per i modelli d’individuazione di disinformazioni basati recenti progressi dell’Intelligenza Artificiale.

Obiettivo della collaborazione scientifica saranno anche: l’accrescimento delle capacità di gestione di Cyber Situational Awareness, Cyber Range e Cyber Lab e dei programmi di centralizzazione delle emergenze e degli incidenti informatici, con addestramento specialistico del personale; il potenziamento degli Autonomous System per l’amministrazione autonoma delle reti Internet; lo studio di modelli e tecniche di monitoraggio dinamico di Piattaforme Tecnologiche per il rilevamento, l’identificazione e la gestione di minacce ed attacchi ibridi ed asimmetrici.

L’Accordo prevede, inoltre, la promozione di iniziative congiunte volte ad accrescere la formazione e la preparazione professionale degli operatori addetti alla digitalizzazione sicura.