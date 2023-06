Oltre l’80% degli attacchi informatici prendono di mira i dipendenti

Fortinet ha annunciato i risultati della ricerca globale 2023 Security Awareness and Training, che evidenzia l’importanza per le organizzazioni, di formare una forza lavoro consapevole delle problematiche informatiche,così da rafforzare la propria postura di sicurezza e ridurre gli attacchi.

Il panorama delle minacce risulta, infatti, sempre più complesso. L’ultimo Global Threat Landscape Report di Fortinet ha rilevato che a livello globale, le minacce di ransomware rimangono a livelli massimi senza alcun segno di rallentamento. Allo stesso tempo, il Cybersecurity Skills Gap Global Report del 2023, sempre di Fortinet, ha rilevato che l’84% delle organizzazioni ha subito una o più violazioni nel 2022.

La nuova ricerca globale rivela che oltre il 90% dei responsabili, ritiene che una maggiore consapevolezza da parte dei dipendenti in materia di sicurezza informatica contribuirebbe a ridurre il verificarsi di attacchi informatici. Poiché le organizzazioni si trovano ad affrontare crescenti rischi in questo settore, la ricerca sottolinea l’importanza dei dipendenti nel ruolo di prima linea di difesa contro il crimine informatico poichè, nel 2022 ben l’81% delle organizzazioni ha dovuto affrontare attacchi malware, phishing e alle password, principalmente rivolti ai dipendenti che potrebberoessere l’anello debole di un’organizzazione oppure una delle sue difese più efficaci.

Avere un programma formativo efficace è la chiave per infondere una buona educazione digitale ai lavoratori. L’85% dei responsabili afferma che la propria organizzazione dispone di un programma di sensibilizzazione e formazione sulla sicurezza, ma, oltre il 50%, ritiene che i propri dipendenti non abbiano ancora conoscenze in materia di sicurezza informatica. Questo divario suggerisce che i programmi di formazione in atto non sono tanto efficaci quanto potrebbero esserlo o che le competenze non sono sufficientemente consolidate, con conseguente incoerenza nel modo in cui i dipendenti applicano le buone pratiche di educazione digitale.

In questo quadro, la sicurezza informatica sta diventando sempre di più una priorità per i consigli di amministrazione. Il report ha rivelato infatti, che il 93% delle organizzazioni ha dichiarato che il proprio consiglio di amministrazione si interroga su difesa e strategia informatiche da adottare.

«La nostra ricerca sottolinea il ruolo cruciale dei dipendenti nella prevenzione degli attacchi informatici. Inoltre, evidenzia l’indispensabile necessità per le organizzazioni di dare priorità ai servizi di sensibilizzazione e formazione in materia di sicurezza, per garantire che i dipendenti costituiscano la prima linea di difesa», ha dichiarato John Maddison di Fortinet.