Cannes Yachting Festival 2023, i generatori Coelmo protagonisti del salone

Il Cannes Yachting Festival è primo salone della stagione nautica ed il più importante appuntamento in acqua d'Europa, riunisce i protagonisti della nautica da diporto che espongono in anteprima le loro numerose novità. Coelmo, produttrice di Gruppi Elettrogeni Industriali e Marini da 3 a 4000 kVA dal 1946, presenterà la gamma di Generatori Marini ed esporrà il nuovo modello DTL7500 da 75 kVA di potenza. DTL7500 ha un motore a 4 cilindri, ad avviamento elettrico, raffreddamento con scambiatore acqua dolce/acqua mare per una cilindrata da 4,5 L (4500 cc.) e un regime di 1500 giri/minuto. Il consumo a metà carico è di circa 8 l/h mentre a pieno carico è di 16l/h. La potenza massima è di 63 kW (75 kVA), con alternatore sincrono, mono supporto, senza spazzole, 2 poli, trifase, raffreddato con scambiatore classe di isolamento «H». Le dimensioni del DTL7500 sono tra le più basse della sua categoria, misura infatti mm 1900 x 968 x 1110 ed il peso è di circa 770 kg. I Generatori Marini Coelmo per le imbarcazioni da diporto coprono una gamma da 3.2 a 47,2 kVA, disponibili sia a 50 che a 60 Hz, con la possibilità di arrivare fino a 2.000 kVA di potenza per applicazioni speciali, grandi navi commerciali e marina militare. La nuova gamma è progettata per essere installata a bordo di imbarcazioni anche in spazi molto ristretti, senza mai rinunciare alle elevate prestazioni e alla grande affidabilità. Al Cannes Yachting Festival 2023, dal 12 al 17 settembre, è possibile scoprire i Generatori Marini Coelmo ed il nuovo DTL7500 allo stand PAN360.

Nuovi pannelli di controllo EOS® plus ed EOS® 4.1

Il controllo dei Generatori Marini Coelmo è affidato ai pannelli di controllo EOS plus ed EOS 4.1. EOS plus è la più evoluta e completa scheda di comando e controllo per Generatori Marini Coelmo. Fornita sull gamma a 3000 giri, permette di consultare e monitorare costantemente tutti i principali parametri elettrici e meccanici del Generatore Marino Coelmo. EOS 4.1, per Generatori Marini a 1500 giri, oltre a monitorare costantemente tutti i principali parametri elettrici e meccanici del Generatore Coelmo, è dotata di un bus di comunicazione J1939 per collegare dispositivi esterni che estendono le funzionalità del pannello di controllo.