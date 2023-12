Festival di Cannes, la regista di Barbie presidente di giuria dell'edizione 2024: la scelta a sorpresa

Ad annunciarlo è stata la pagina ufficiale del Festival del cinema di Cannes: per la sua 77esima edizione, che si terrà dal 14 al 25 maggio, ha selezionato come presidente della giuria Greta Gerwig, regista di uno dei film campione di incassi del 2023, Barbie.

«In meno di 15 anni il suo nome si è affermato ai vertici del cinema mondiale, incarnandone audacemente il rinnovamento. Il Festival di Cannes è felice e orgoglioso (e impaziente!) di dare il benvenuto alla regista, sceneggiatrice e attrice americana Greta Gerwig come Presidente della Giuria per la sua 77esima edizione!», scrive la pagina Instagram dedicata al Festival.

Poi l'annuncio prosegue: «Ieri musa del cinema indipendente americano, oggi ai vertici del box office mondiale, Greta Gerwig riesce in accostamenti ritenuti inconciliabili. Gerwig realizza blockbuster d’autore, unisce arte e industria, interroga questioni contemporanee con finezza e complessità, afferma la sua esigente ricerca artistica ambizioni all’interno di un sistema economico che investe per smaltire meglio», si continua a leggere nell'annuncio.

«Questa scelta è ovvia poiché Greta Gerwig incarna con coraggio il rinnovamento del cinema mondiale di cui il Festival di Cannes è ogni anno precursore e cassa di risonanza. Al di là della Settima Arte, appare anche come la rappresentante di un’epoca che abolisce le frontiere e mescola i generi per far trionfare l’intelligenza e l’umanesimo» sottolineano la presidente del Festival di Cannes Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux.