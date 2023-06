Samsung Knox Matrix, la vision per un futuro sicuro

Presentata per la prima volta al Mobile World Congress del 2013, la piattaforma di sicurezza Samsung Knox compie 10 anni. Durante questo periodo, Knox si è evoluta diventando una piattaforma di sicurezza olisticae la base su cui Samsung ha realizzato Knox Matrix.

Questa rappresenta la vision del colosso sud coreano, per un futuro in cui i dispositivi connessi nel medesimo ecosistema possono proteggersi tra loro. Si tratta di un approccio completo alla sicurezza, che diventerà sempre più essenziale man mano che un numero maggiore di dispositivi e di aspetti della nostra vita diventeranno connessi. La maggior parte delle persone, infatti, possiede già una serie di dispositivi connessi, oltre 14 miliardi tra dispositivi mobili, televisori, frigoriferi aspirapolvere robot, un fenomeno estremamente vasto che non accenna a diminuire. Samsung è consapevole che l'aumento della connessioni può potenzialmente portare a un maggior numero di minacce e con Knox Matrix introduce un concetto rivoluzionario che apre la strada alla sicurezza multi-device: se la sicurezza di uno viene compromessa, Knox Matrix lo isola dall'ecosistema per proteggere gli altri in modo da trasformare efficacemente una casa intelligente in uno “scudo intelligente”.

Le caratteristiche che garantiscono il successo della nuova piattaforma sono tre: la Trust Chain fa sì che i dispositivi si controllino a vicenda per individuare eventuali minacce, la Credential Sync garantisce la sicurezza delle informazioni dell’utilizzatore e il Cross Platform Sdk, che consente ai dispositivi di diversi sistemi operativi e piattaforme (tra cui Android, Tizen e Windows, ma non solo) di unirsi a in accordo con i più elevati standard di sicurezza.

Knox Matrix gestisce tutto questo all'interno di una blockchain privata, consentendo ai dispositivi compatibili di controllarsi a vicenda per verificare la presenza di eventuali violazioni e garantire la sicurezza con un monitoraggio intelligente delle minacce. In Samsung, comunque, si è consapevoli che losviluppo di Knox Matrix dovrà affrontare delle sfide: tra queste, la possibilità di conciliare i diversi tipi di prodotti, con sistemi operativi e standard di sicurezza differenti, in un sistema senza attriti in grado di funzionare come un unico elemento.

La capacità di Knox Matrix di proteggere gli ecosistemi connessi sarà dimostrata in diverse fasi, a partire dai prodotti Samsung Galaxy, come smartphone e tablet. I dispositivi compatibili saranno disponibili a partire dal 2024, inizialmente con le tre funzioni principali sopra menzionate e altre che dovrebbero seguire tramite aggiornamenti. Successivamente, la compatibilità con Knox Matrix potrà essere estesa agli elettrodomestici Samsung, seguiti dai dispositivi dei partner.

Samsung vanta una lunga esperienza nel consentire a diversi tipi di dispositivi di lavorare insieme senza difficoltà attraverso SmartThings. Questo background funge da base fondamentale per la protezione dei dispositivi Samsung Galaxy e Knox Matrix rappresenta l'ultimo sviluppo nelle innovazioni di sicurezza sviluppate dal brand.