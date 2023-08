L'app di dating Hinge approda in Italia

Hinge, l’app pensata per essere cancellata, arriva in Italia con l’obiettivo di aiutare le persone a trovare l’amore. L’app di incontri si presenta al Belpaese portando la formula dell'”appuntamento intenzionale”. Il focus dell’app sulla qualità dei match aiuta infatti i single a stabilire legami solidi nel più breve tempo possibile.

Una formula che funziona: basti pensare, infatti, che grazie ad Hinge viene fissato infatti un appuntamento ogni tre secondi. Negli ultimi mesi l’app si è rapidamente affermata in tutta Europa e ad aprile è diventata la seconda app di incontri più scaricata nel Regno Unito e in Francia, oltre a rimanere tra le prime tre app di incontri più scaricate in molti altri mercati chiave, tra cui la Germania e i Paesi nordici.





Una relazione soddisfacente inizia con una buona conversazione. L’algoritmo di Hinge è stato progettato per generare incontri di qualità e incoraggiare così conversazioni più profonde tra gli utilizzatori che, in ultima analisi, portano a migliori appuntamenti. L’algoritmo vincitore del premio Nobel (il Gale-Shapley) abbina così le persone che, in base alle loro preferenze, hanno più probabilità di piacersi. Utilizzando il machine learning, Hinge mostra la corrispondenza “più compatibile”, contribuendo a creare legami preziosi. Inoltre, attraverso la survey proprietaria “Incontro dal vivo”, l’app è l’unica App di dating chiede se i match sono effettivamente usciti e come è andata.

Hinge può contare su un team unico nel suo genere, composto da esperti scrupolosi, tra i quali ricercatori, scienziati comportamentali, professionisti specializzati in ambito dati, che analizzano tutte le fasi dell’esperienza di incontro.

Hinge Labs è il dipartimento che approfondisce quali sono i fattori che determinano il buon esito di una relazione, in modo da poter mostrare un maggior numero di persone che possono piacergli, creando così legami più forti e un maggior numero di secondi appuntamenti. Questa attività di ricerca fornisce insight preziosi sull’amore e sugli appuntamenti, orientando quindi le future funzionalità dell’app.





Tuttavia, può succedere a tutti, all’inizio della conoscenza con una persona nuova, di ritrovarsi in quei momenti di silenzio imbarazzante, con la voglia di “chiedere l’aiuto da casa”, o di “comprare una vocale”. Per questa ragione gli utilizzatori di Hinge hanno a disposizione una serie di spunti da completare durante la creazione del proprio profilo. Si parte dai 3 spunti scritti, che danno la possibilità di rispondere in modo conciso a 3 domande su argomenti a scelta, che variano dai propri obiettivi, alla propria idea di relax o a cosa si considera imprescindibile e su cui non si è disposti a scendere a compromessi.

Altri spunti disponibili, in linea con le abitudini di comunicazione di Millennial e Gen Z, sono quelli che danno la possibilità di aggiungere risposte video oppure vocali. In particolare, la voce è un elemento particolarmente apprezzato dalla community di Hinge: il 65% l’ha definita un criterio importante nella scelta di un partner e il 60% ha affermato di aver provato attrazione ascoltando per la prima volta lo spunto vocale di un profilo. Gli spunti sono in continuo aggiornamento e comprendono tra gli altri gli animali da compagnia, il segno zodiacale, ma anche la possibilità di creare piccole survey alle quali i possibili match possono rispondere a loro volta con uno spunto a scelta, per facilitare il dialogo e la conoscenza reciproca.

In Hinge l’inclusività è un valore: si tratta infatti della prima app di incontri ad aver introdotto diverse funzioni Lgbtqia+ e un algoritmo che comprende il “non binario” tra i generi. Attualmente offre più di 50 opzioni di genere, con la possibilità di completare questa voce anche manualmente. Di conseguenza, 9 utenti Lgbtq+ su 10 descrivono la possibilità di definirsi sull’app come “positiva”. Chi si iscrive all’app può anche specificare il tipo di relazione desiderata (ad esempio, esplorare la non-monogamia etica); in questo modo, viene favorito l’abbinamento con persone affini che condividono i propri valori, oltre a stimolare le persone ad essere sinceri su ciò che stanno cercando.