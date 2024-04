Miss AI, arriva il primo concorso di bellezza per modelle generate con l'intelligenza artificiale: «Premio da 5mila dollari»

Il 10 maggio sarà incoronata la prima Miss Ai. Il nuovo concorso di bellezza, organizzato dai World AI Creator Awards (Waica), per modelle generate digitalmente offre un premio in denaro di 5mila dollari per i creatori della finta ragazza più sexy. In palio c'è anche l'accesso al programma di tutoraggio di Imagine Education di 3mila dollari e il supporto nelle relazioni pubbliche del valore di oltre 5mila dollari. Previsti anche secondo e terzo premio in una cerimonia di premiazione online che si terrà più avanti nel mese di maggio.

I criteri di valutazione della giuria

La sola regola è che le modelle concorrenti devono essere 100% generate dall'intelligenza artificiale.

Saranno giudicate in base alla bellezza, alla tecnologia impiegata e all'influenza sui social media. La giuria comprende un mix di personalità dell'intelligenza artificiale e persone della vita reale. Aitana Lopez dell'agenzia di modelle AI, The Clueless, ed Emily Pellegrini, influencer AI, sono tra i giudici digitali del panel di esperti. Andrew Bloch, fondatore dell'agenzia social WelcomeToFrank, e Sally-Ann Fawcett , storica e autrice di concorsi di bellezza, sono gli unici esseri umani.