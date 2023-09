A95l Qd Oled, il nuovo Tv top di gamma di Sony è disponibile sul mercato

Già disponibile al pre-ordine dalla fine di agosto, l’attesissima punta di diamante della gamma di Tv Sony a95l è ufficialmente disponibile sul mercato. Ultra-sottile, completato da una cornice Seamless Edge in alluminio dalle linee morbide, a95l grazie al suo design si inserisce in qualsiasi ambiente. Per ottimizzare efficacemente la riduzione del rumore e la nitidezza dei movimenti ed esser così in grado di riprodurre scene d’azione adrenaliniche, a prova di effetto mosso, il nuovo top di gamma di Sony può contare sul Cognitive Processor Xr aggiornato con la nuovissima tecnologia Clear Image.

Dal lato audio, il modello si avvale del sistema Acoustic Center Sync, che permette di sincronizzare il sistema di speaker del televisore con il canale centrale di una Soundbar di Sony compatibile, trasformandolo nell’altoparlante centrale, per creare un’esperienza cinematografica davvero coinvolgente. I più esigenti in fatto di acustica non rimarranno delusi dal 360 Spatial Sound Mapping, la tecnologia integrata nelle soundbar di Sony, che genera molteplici diffusori virtuali e ottimizza il campo sonoro, e nemmeno da Acoustic Surface Audio+, il sistema che, grazie alla vibrazione degli attuatori, emette i suoni da ogni punto dello schermo per adattarli perfettamente alle immagini.

A95l strizza l’occhio anche ai gamer, proponendo funzioni esclusive che porteranno l’esperienza della PlayStation 5 e livelli elevatissimi.

Se Auto Hdr Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode ottimizzano la qualità video durante il gaming e lo streaming, l’intuitivo Game Menu consente di modificare le impostazioni in base alle preferenze personali, ad esempio attivando/disattivando in un attimo il Variable Refresh Rare (Vrr) o la tecnologia Motion Blur Reduction. Dal Game Menu, inoltre, è possibile aumentare la luminosità nelle zone buie con la funzione Black Equalizer, per avvistare più facilmente oggetti e avversari o scegliere quale, fra i sei tipi di mirino utilizzare per il puntamento. Inoltre, da quest’anno, l’opzione Screen Size permette di ridimensionare la schermata e ridurla per concentrarsi meglio sulla sfida.

Tra le principali caratteristiche del nuovi Bravia, che arriveranno nei formati da 55, 65 e 77 pollici vi sono:

elaborazione intelligente e ad alte prestazioni: il Cognitive Processor Xr replica il meccanismo della visione umana per restituire immagini con ampi contrasti dinamici, neri dettagliati, picchi di luminosità e colori naturali;

Display Qd-Oled: insieme alla tecnologia Xr Triluminos Max, produce colori più luminosi del 200% circa rispetto al corrispondente modello dell'anno scorso (a95k);

insieme alla tecnologia Xr Triluminos Max, produce colori più luminosi del 200% circa rispetto al corrispondente modello dell’anno scorso (a95k); Google Tv: più di 700.000 tra film ed episodi di serie su un’unica piattaforma. Google Tv permette di accedere ai contenuti preferiti presenti su app e servizi in abbonamento e li organizza al meglio. La ricerca è semplicissima: basta dire, ad esempio, “Ehi Google, trova i film d’azione” per veder comparire i risultati disponibili nell’app;

film inclusi con Bravia Core : l'app include film da guardare streaming con tutta la qualità dei formati 4k Uhd e Imax Enhanced, un'esclusiva assoluta di alcuni TV di Sony;

: l’app include film da guardare streaming con tutta la qualità dei formati 4k Uhd e Imax Enhanced, un’esclusiva assoluta di alcuni TV di Sony; perfect for PlayStation 5: giocare sulle console PlayStation 5 con le esclusive funzioni Auto Hdr Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, che ottimizzano la qualità d’immagine durante le partite e lo streaming;

più chiarezza, meno rumore: la risoluzione dei contenuti digitali e in Hd sfiora il 4k con le tecnologie Xr 4k Upscaling e Xr Clear Image, che ripristinano le texture e i dettagli andati persi e riducono i disturbi e l'effetto mosso.

In linea con l’iniziativa Road to Zero, Sony si è anche impegnata a limitare il consumo di plastica e a ridurre l’impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, cercando di limitare l’uso di plastica vergine, migliorare l’efficienza del trasporto e controllare il consumo energetico dei dispositivi durante l’uso. Il pannello posteriore dei nuovi Tv Oled di Sony, cioè la parte più voluminosa, è realizzata in Sorplas, la plastica riciclata proprietaria di Sony che consente di ridurre il consumo complessivo di plastica vergine del 60% circa. Tutti i modelli del 2023 sono inoltre provvisti della nuova Eco Dashboard, un pannello di controllo dal quale è possibile personalizzare le preferenze e le impostazioni per consumare meno energia.