Tcl Serie 40, un’estate in compagnia della tecnologia

La stagione estiva porta con sé un'atmosfera allegra ed è essenziale cogliere e assaporare al massimo ogni esperienza con i giusti dispositivi. Dalle tonalità vivaci dell’estate riprodotte delle fotocamere degli smartphone Tcl Serie 40, ai tablet Nxtpaper 11 e Tab 11, le vacanze sono destinate a momenti memorabili. Per non farsi mancare proprio nulla e per assicurarsi una connessione senza interruzione anche in spiaggia, Tcl propone il router linkzone. Infine per gli amanti della tecnologia e alla ricerca di esperienze sempre nuove, gli smart glasses Nxtwear S sono il dispositivo ideale per godere di un’esperienza visiva immersiva e privata.

Smartphone Serie 40

Questi dispositivi sono gli alleati perfetti per un’estate colorata e spensierata. La batteria a lunga durata, la brillantezza dei display e la bellezza delle fotocamere di alta qualità assicureranno mesi pieni di ricordi indelebili.Tcl 40se è lo smartphone perfetto per catturare i propri ricordi estivi grazie alla tripla fotocamera Ai da 50Mp edè disponibile in due eleganti colori, Twilight Purple e Dark Gray, perfetti da abbinare a ogni look; inoltre, il display con tecnologia Nxtvision assicura una nitidezza assoluta e colori brillanti per godersi la propria serie tv preferita anche in spiaggia.

Tcl 408 assicura, grazie alla sua batteria da 5000mAh, fino a due giorni di utilizzo, diventando il compagno ideale per le avventure estive. Il processore Octa-core a 12nm consente di gestire il multi-tasking con facilità e garantisce un’esperienza di gioco e streaming più fluida ovunque e in qualsiasi momento.

Il display Nxtvisionoffre colori spettacolari per godersi al meglio qualsiasi contenuto multimediale accompagnato da un suono stereo coinvolgente grazie ai doppi autoparlanti. Infine il modello 405, elegante e dal design sofisticato con dual camera Ai da 13MP e obiettivo di profondità da 2Mpispira la creatività e cattura gli scatti migliori con colori vivaci e nitidi. Il display Hd da 6,6 pollici, con rapporto di aspetto 20:9, offre un’eccellente esperienza cinematografica. Le diverse modalità di protezione degli occhi assicurano, inoltre, una visione confortevole durante l’utilizzo quotidiano.

Prezzi

40 se: a partire da 219,90 euro nella versione 6Gb+256Gb e 179,90 euro nella versione 4Gb+128Gb, disponibili in Italia nelle colorazioni Dark Grey e Twilight Purple.

408: a partire da 149,90 euro, disponibile in Italia nelle colorazioni Gravity Grey e Midnight Blue.

405: a partire da 119,90 euro, disponibile in Italia nelle colorazioni Dark Gray e Lavender Purple.





I tablet

Per rendere la propria vacanza ancora più smart non può mancare un comodo tablet per la visione di contenuti, per i compiti estivi o per rimanere in contatto con i propri amici e familiari. La gamma di tablet del brand Tcl, dal design elegante e leggero, offre prestazioni ottimali grazie ai comparti fotografico e audio, oltre a display luminosi studiati per proteggere la salute degli occhi.

Nxtpaper 11 è dotato di un display 2k da 11 pollici con l’innovativa tecnologia Nxtpaper 2.0 per un’esperienza visiva migliorata e più luminosa anche sotto la luce del sole. Perfetto per la spiaggia, il suo display consente di immergersi in qualsiasi contenuto, sia esso un eBook avvincente o l’ultima serie in streaming. L’innovativa modalità di lettura offre un effetto in scala di grigi che emula un’esperienza simile a quella della carta, rendendo questo dispsositivo un must per i lettori accaniti. Grazie alla tecnologia Ai Visual Boost, il tablet va benissimo per l’intrattenimento da portare con in vacanza. Oltre alla qualità delle immagini, le personerichiedono un comparto audio top di gamma per un’esperienza immersiva e coinvolgente. Il sistema a quattro diffusori del Nxtpaper 11, abbinato al Digital Theatre System, offre un’esperienza surround profonda e ricca di bassi, ottima per godersi un film in compagnia dopo una lunga giornata al mare.

Tab 11, ideale per chi ama l’intrattenimento casalingo, porta in vacanza un’esperienza cinematografica indimenticabile, grazie al nitido display 2k da 11 pollici e quattro autoparlanti Sound Booster. Alimentato da 4Gb di Ram e supportato da uno storage fino a 128Gb, il Tab 11 tiene il passo e consente, grazie alla batteria da 8000mAh, di concentrarsi quando l’ispirazione si fa sentire senza essere interrotti per ricaricare il dispositivo.

I prezzi

Nxtpaper 11: a partire da 249,90 euro, disponibile in Italia nella colorazione Dark Gray. Tab 11: a partire da 199,90 euro, disponibile in Italia nella colorazione Dark Gray.

Il router portatile

Per chi cerca un wi-fi 4g affidabile per l'uso quotidiano o in viaggio, Linkzone mw63 è il dispositivo idoneo. Questa soluzione wi-fi mobile Cat6 con compatibilità eSim opzionale offre velocità di download fino a 300Mbps e velocità di upload fino a 50Mbps, per tutti coloro che decidono di lavorare in smart-working dal mare o dalla montagna. Con un elegante design bianco o nero, il router è dotato di una batteria agli ioni di litio da 2150mAh, che offre fino a 8 ore di lavoro e fino a 300 ore di standby, e supporta un massimo di 32 dispositivi contemporaneamente connessi. Prezzo a partire da 79,90euro, disponibile in Italia nei colori Black e White.

Gli occhiali smart

Gli occhiali Nxtwear S sono il futuro dei dispositivi wearable. Dotati di due display Micro Oled Fhd, gli occhiali smart offrono un ambiente di visione coinvolgente, simile a quello di un display da 130 pollici a 4 metri di distanza. Per elevare anche l’esperienza audio, gli smart glasses dispongono di due autoparlanti posizionati sulla montatura degli occhiali per offrire un suono nitido e preciso. Per un'esperienza audio ancora più personalizzata, è possibile collegare facilmente gli auricolari Bluetooth, assicurando che i contenuti preferiti rimangano un piacere, senza intrusioni esterne. Progettati per garantire il massimo comfort, i Nxtwear S sono equipaggiati di due comode rotelle di controllo direttamente sugli occhiali per una regolazione intuitiva del suono e della luminosità. Inoltre, sono dotati di una montatura regolabile per la miopia, per un’esperienza visiva piacevole e personalizzata. Prezzo a partire da 499,90 euro, disponibile in Italia nel colore Dark Gray.