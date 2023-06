Microsoft annuncia un piano per la crescita di Pmi e Startup

Microsoft Italia dà nuovo impulso alla trasformazione digitale del nostro paese annunciando Ambizione Italia #DigitalChamps. Si tratta di un progetto per l’accelerazione digitale di startup e Pmi italiane che hanno già avviato percorsi di innovazione e che vogliono acquisire un ulteriore vantaggio competitivo grazie alle nuove tecnologie, con un focus particolare al potere trasformativo dell’Intelligenza Artificiale generativa. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raggiungere 10.000 Pmi e startup entro la fine del 2023.

Da un lato la digitalizzazione è percepita come motore di crescita e progresso: le aziende, infatti, che hanno dimostrato di essere più mature dal punto di vista della trasformazione digitale, hanno registrato una crescita dei profitti del 18% (fonte: Osservatorio Innovazione Digitale delle Pmi, Politecnico) mentre il 60% delle Pmi che hanno avviato un processo di digitalizzazione per superare il periodo di crisi durante la pandemia ha raggiunto almeno un livello base di intensità digitale (fonte: Istat); dall’altro le piccole e medie imprese italiane sono solo all’inizio di un lungo percorso: il 63% delle Pmi in Italia considera l’infrastruttura tecnologica ancora una criticità e solo il 20% di loro fa formazione sul digitale (fonte: Istat).

In questo scenario Microsoft Italia, in collaborazione con partner chiave quali Cerved, Elite, LinkedIn e Sace hanno avviato un nuovo programma di scouting, coinvolgimento e valorizzazione dell'impatto delle piccole e medie imprese italiane e startup, già nate digitali o con processi di business costruiti attorno alle moderne tecnologie e ai dati.

L'iniziativa contribuirà a creare un network di aziende digitalmente avanzate, promuovendo innovazione, scambio di idee e momenti di apprendimento e formazione.

Mettendo a fattor comune tecnologia e servizi, formazione e competenze per una crescita sostenibile, Microsoft Italia e le aziende partner accompagnano attraverso offerte e programmi congiunti aziende e startup in un processo volto a migliorare produttività, resilienza e sostenibilità, promuovendo un impatto positivo per l’economia e la società. Le organizzazioni che aderiranno al programma potranno beneficiare dell’accesso agevolato a nuove tecnologie e soluzioni Microsoft, partendo da una valutazione del proprio livello di maturità digitale e dell’utilizzo di Ia e allo sviluppo da parte di Microsoft di un piano di percorsi personalizzati per l’accelerazione digitale del business, percorsi di formazione anche sull’Ia di nuova generazione, oltre all’ingresso all’interno di una community dove confrontarsi, aggiornare le proprie competenze e condividere sfide ed esperienze di successo. Le startup, inoltre, avranno l’opportunità di entrare a far parte del Founders Hub, la piattaforma Microsoft pensata per sostenere i nuovi imprenditori a realizzare la propria idea di business, aiutandoli ad affrontare le sfide più comuni per le startup. Strategico anche il ruolo dei partner del progetto:

la Tech Company Cerved, offrirà a Pmi e startup un accesso privilegiato ai suoi servizi di risk analytics, digital marketing e valutazioni Esg: grazie al patrimonio unico di dati e algoritmi di Cerved, le aziende che aderiscono al programma avranno l’opportunità di comprendere al meglio i propri clienti, fornitori e concorrenti;

Elite, parte del Gruppo Euronext, è l’ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. ELITE mette a disposizione delle aziende che aderiscono al programma un calendario di workshop e sessioni di coaching con un’offerta di servizi e soluzioni per l’impresa da una rete qualificata di partner e advisor;

LinkedIn sarà a disposizione delle aziende aderenti all’iniziativa con la propria offerta di corsi di formazione per lo skilling e l’upskilling, insieme all’opportunità di aderire – per un periodo limitato – a un’esclusiva serie di corsi gratuiti incentrati sulle funzionalità di Azure OpenAi e ChatGpt. Infine, Pmi e Startup avranno l’occasione di aderire a Fondo Impresa per coprire i costi dei corsi Premium.