Tinder, nuovi controlli per migliorare la sicurezza

La più popolare App per incontrare nuove persone ha annunciato il lancio di diverse nuove funzioni che si aggiungono alle modalità già esistenti con cui i membri possono controllare come interagiscono con gli altri. In qualità di app leader tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, Tinder si impegna a garantire che la piattaforma offra uno spazio sicuro in cui i membri possano stabilire connessioni di affidabili e sicure.

Negli ultimi tre anni, Tinder ha investito in modo significativo nello sviluppo di prodotti legati alla sicurezza, portando le sue innovative funzioni a tema Trust & Safety a oltre quindici.

“Su Tinder ogni punto di contatto è stato creato pensando alla sicurezza, ma abbiamo capito che i membri non sono sempre consapevoli delle feature attualmente esistenti, di come usarle o di come sentirsi al sicuro quando portano una conversazione al di fuori dell’app,” ha commentato Rory Kozoll, Vice President di Product, Integrity di Tinder. “Lavoriamo continuamente con partner esperti per espandere le nostre funzioni di sicurezza e per impegnarci ad aiutare coloro che approcciano gli appuntamenti online, per far sì che nascano relazioni sicure fin dall’inizio. Attraverso l’istruzione e l’informazione, il nostro obiettivo è rendere Tinder il posto più sicuro per incontrare nuove persone online.”

Fin dal suo primo giorno di vita Tinder si è impegnata a creare esperienze che favoriscano relazioni sane; in questo contesto, ha introdotto il concetto di consenso reciproco, chiedendo a entrambi i daters di mettersi Like l’un l’altro prima di iniziare una conversazione. Un metodo che è stato adottato anche da molte altre dating app e piattaforme, diventando ormai uno standard del settore. Inoltre, la piattaforma non consente l’invio diretto di foto all’interno delle chat, il che rende impossibile condividere immagini a sfondo sessuale durante lo scambio di messaggi.

Come parte del suo continuo impegno nel guidare il settore del dating verso l’innovazione dei prodotti di sicurezza, Tinder sta rilasciando nuove funzioni che si aggiungono ai modi in cui i membri possono controllare come interagiscono con i propri Match all’interno dell’app:

Modalità Privata: disponibile per membri Gold e Premium, si tratta di un passo avanti rispetto al nascondere completamente il profilo. È ancora possibile mettere Like e Nope nell’app, ma solo coloro a cui hai messo Like ti vedranno nei loro consigli. In questo modo si assume il controllo completo di chi ci può vedere mentre scorriamo i profili su Tinder!

Blocca Profilo: è un'importante novità che offre ai membri la possibilità di scegliere chi vogliono vedere su Tinder. Quando i profili vengono suggeriti, prima del Match è possibile bloccarli in modo che non vengano più visualizzati. È un semplice modo per evitare di vedere il nostro capo o la nostra ex. Questa nuova feature si aggiunge a Blocca Contatti e al blocco dopo aver effettuato una segnalazione. La funzione è disponibile da subito su Android e lo sarà entro il primo trimestre del 2023 anche su iOs;

Segnalazione in chat: Tinder vuole che la segnalazione di comportamenti scorretti sia il più semplice possibile per i suoi membri. La Segnalazione in chat consente di tenere premuti i messaggi offensivi, avviando il flusso di segnalazione direttamente all'interno della chat. Semplificando questo processo, Tinder si augura che sempre più membri segnalino comportamenti scorretti, consentendo all'app di intraprendere azioni appropriate contro i profili che violano le Linee Guida della Community;

Aggiornamenti per Questo messaggio ti infastidisce? e Vuoi mandarlo davvero?: Queste funzioni vengono aggiornate per ampliare il linguaggio che Tinder classifica come offensivo o inappropriato, come termini relativi all'incitamento all'odio, allo sfruttamento sessuale o alle molestie, e che sono contrari ai suoi Termini & Condizioni. Vuoi mandarlo davvero? interviene prima che un messaggio venga inviato nel caso in cui Tinder rilevi un linguaggio offensivo, riducendo l'invio di questo tipo di messaggi di oltre il 10%. Questo messaggio ti infastidisce? incoraggia i membri a segnalare conversazioni inappropriate, aiutando Tinder ad agire contro coloro che scelgono di infrangere le regole. Dal suo lancio, questa funzione ha aumentato del 46% la segnalazione di messaggi con linguaggio offensivo.

Questi ultimi aggiornamenti a tema sicurezza sono un’estensione della recente campagna di sensibilizzazione di Match Group, per educare i daters e i consumatori ad avere appuntamenti più sicuri e aiutarli a rimanere protetti dalle diverse forme di truffe online.