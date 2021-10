Nobel per la Fisica al romano Giorgio Parisi: premiato per gli studi sui sistemi complessi

Giorgio Parisi, fisico romano che ha studiato i sistemi complessi, ha vinto il premio Nobel per la Fisica assegnato stamattina. Divide il premio con Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann, che hanno ottenuto il riconoscimento per le loro ricerche su modelli climatici e il riscaldamento globale. Parisi è un fisico teorico dell'Università Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e vicepresidente dell'Accademia dei Lincei. L'accademia che assegna i Nobel lo ha premiato «per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi complessi e per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria».

«Sono felice, non me lo aspettavo, ma sapevo che avrebbero potuto esserci delle possibilità»: ha detto Parisi in collegamento con l'Accademia delle Scienze di Stoccolma.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Nell'anno passato a ottenere il premio erano state le scoperte sui buchi neri del fisico americano Andrea Ghez, dell'inglese Roger Penrose e del tedesco Reinhard Genzel. Ieri quello per la Medicina è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto. Domani sarà il giorno della Chimica, poi Letteratura, Pace ed Economia. A causa del Covid, i premi non vengono ritirati direttamente a Stoccolma ma i vincitori lo ricevono direttamente a casa.

I premi Nobel "italiani"

Finora sono 20 i Nobel assegnati a italiani fin dalle origini del premio. Dei 20 riconoscimenti, 12 sono quelli scientifici e di questi 5 quelli per la Fisica, 6 per la Medicina e uno per la Chimica. Fra i 20 premiati le donne solo due: Grazia Deledda, per la Letteratura nel 1926, e Rita Levi Montalcini, per la Medicina 60 anni più tardi, nel 1986. L'ultimo Nobel a un ricercatore nato in Italia è quello del 2007 a Mario Capecchi, attivo negli Usa, ma per risalire a un ricercatore italiano che ha svolto in Italia la maggior parte del lavoro bisogna risalire a 62 anni fa, al Nobel per la Chimica assegnato nel 1959 a Giulio Natta.

Le reazioni

«È una giornata storica per l'Italia e per questo voglio dire un grande "grazie" a Giorgio Parisi. Credo di poterlo fare a nome di molti»: è il commento del ministro dell'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, subito dopo l'assegnazione del Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi. «Dire "complimenti" al nostro neo-vincitore del Premio Nobel per la Fisica è persino riduttivo: Giorgio, con la vita dedicata alla scienza e alla ricerca, con la passione che non lo ha mai abbandonato, è stato negli anni, e continua a esserlo oggi, maestro ed esempio per tanti giovani, ricercatori e non. «La ricerca richiede idee originali, libertà, rigorosità, disciplina; richiede di saper perseguire i propri scopi con alti e molti bassi, ma dà opportunità e speranza al mondo, soprattutto alle nuove generazioni, insegna a usare metodi che spingono al confronto e consentono di giungere a sintesi utili. Anche questa - ha concluso - oggi, è la lezione che ci consegna Giorgio Parisi».

«Davvero una grandissima notizia. #Nobel», ha commentato Enrico Letta su Twitter. «Che gran bella notizia!», l'esultenza del ministro della Salute, Roberto Speranza. «Orgogliosi della ricerca italiana premiata a Stoccolma. Le nostre più sincere congratulazioni a Giorgio Parisi per il suo Nobel della Fisica!», il commento dell'Istituto superiore di sanità (Iss).