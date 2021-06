Ufo, Usa: «Gli Alieni nello spazio? «Non ci sono prove». Ma molti oggetti volanti non sono stati identificati

L'intelligence americana non è stata in grado di trovare conferme della presenza di alieni nello spazio. Lo scrive la Cnn sottolineando che per i funzionari statunitensi gli oggetti volanti non identificati incontrati dai piloti della Marina degli Stati Uniti negli ultimi anni non possono essere definiti come astronavi aliene. Tuttavia questi oggetti non sono stati identificati, come spiegano le fonti citate dal New York Times in merito a un rapporto sugli Ufo che dovrebbe essere consegnato al Congresso alla fine di questo mese.

Tre delle cinque fonti citate dal giornale non hanno però escluso una possibile presenza aliena nello spazio. Non è stata nemmeno esclusa la possibilità che questi oggetti appartenessero ad aerei russi o cinesi, sollevando così dubbi sulla sicurezza nazionale, ha affermato una delle fonti.

