«Alieni in un centro commerciale a Miami»: cosa c'è di vero nella teoria virale sui social e perché la polizia è intervenuta

Stanno circolando da alcuni giorni sui social le immagini di un imponente intervento della polizia in un centro commerciale di Miami. Un dispiegamento di forze così massiccio da alimentare le teorie più disparate. La più gettonata dagli utenti? «C'è un alieno nel centro commerciale» affermano a centinaia su TikTok, condividendo un video che proverebbe la veridicità di tale versione. Le immagini in questione sono diventate virali e mostrano decine di macchine della polizia, con lampeggianti accesi, circondare il Bayside Marketplace.

«Alieni in un centro commerciale a Miami»

In un frame si intravede una figura insolita, una sagoma allungata, che secondo le versioni più fantasiose sarebbe quella di «un alieno alto alcuni metri».

Testimoni parlano di spari della polizia e di attimi di grandissima tensione per quello che sarebbe stato un avvenimento fuori dall'ordinario.

Cosa è successo davvero

Ma cosa c'è di vero in tutto ciò? Ben poco, a quanto pare. Innanzitutto bisogna chiarire che le immagini si riferiscono alla notte di Capodanno: la polizia di Miami è intervenuta al Bayside Marketplace per sedare i disordini causati da un gruppo di 50 ragazzi, che con «bastoni» e «materiale pirotecnico» hanno messo a ferro e fuoco il centro della città. Niente di più che una rissa.

E gli alieni? La figura allungata scambiata per un extraterrestre altro non sarebbe che un'ombra, le cui proporzioni sono distorte dalla presenza di fumo e delle luci della polizia: nel video è possibile anche notare la persona (un essere umano) a cui appartiene la sagoma. Sui social la suggestione non acccenna a placarsi, ma di alieni a Miami - in realtà - non c'era nemmeno «l'ombra».