La pizza made nell'antica Pompei? Con la frutta al posto del pomodoro

Una pizza ante litteram, servita con la frutta al posto del pomodoro. E' quella che si vede in un dipinto pompeiano di 2000 anni fa. In un affresco con natura morta emerso in questi giorni nell’ambito dei nuovi scavi nell’insula 10 della Regio IX, ritrovato su una parete di un’antica domus. Come spiegano gli archeologi del parco, si suppone che accanto a un calice di vino, posato su un vassoio di argento, sia raffigurata una focaccia di forma piatta, con sopra un melograno e forse un dattero, condita con spezie o in alternativa con un tipo di pesto (moretum in latino) indicato da puntini color giallastro e ocra. Una ricetta che potrebbe far storcere il naso ai maestri dell'impasto, entrati con la loro arte nel patrimonio Unesco, ma che appare anche dettata dai tempi: il pomodoro, come si sa, viene importato in Europa solo con la scoperta dell'America guidata da Cristoforo Colombo, decisamente più tardi.

Sullo stesso vassoio, si nota anche frutta secca e una ghirlanda di corbezzoli gialli. "Doni ospitali” nell'ambito di tradizione ereditata dai greci, che risale al periodo ellenistico (III-I secolo avanti Cristo), e non i primi scoperti sui muri: delle città vesuviane si conoscono circa 300 di queste raffigurazioni, che spesso alludono alla sfera sacra.

«Pompei non finisce mai di stupire, è uno scrigno che rivela sempre nuovi tesori», afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in partenza per una missione in Giappone ma pronto a tornare a Pompei per inaugurare gli attesi viaggi per gli scavi ad alta velocità, da Roma a Pompei con tappa a Napoli. Aggiunge, a proposito dell'ultima scoperta: «Al di là della questione di merito su cui parleranno gli studiosi, va sottolineato il valore globale di questo sito al quale stiamo dedicando le nostre cure, con la chiusura del Grande Progetto Pompei ma anche con l'avvio di nuove iniziative. La tutela e lo sviluppo del patrimonio, in ossequio all'art. 9 della Costituzione, sono una priorità assoluta». Il direttore del parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, entra nei dettagli: «Oltre all’identificazione precisa dei cibi rappresentati ritroviamo in questo affresco alcuni temi della tradizione ellenistica, elaborata poi da autori di epoca romana-imperiale come Virgilio, Marziale e Filostrato.

Penso al contrasto tra un pasto frugale e semplice, che rimanda a una sfera tra il bucolico e il sacro, da un lato, e il lusso dei vassoi d’argento e la raffinatezza delle rappresentazioni artistiche e letterarie dall’altro. Come non pensare, a tal proposito, alla pizza, anch’essa nata come un piatto ‘povero’ nell’Italia meridionale, che ormai ha conquistato il mondo e viene servito anche in ristoranti stellati».

L’affresco in questione è stato rinvenuto nell’atrio di una casa dell’Insula 10 della Regio IX in corso di scavo, vicino a un antico panificio, già individuato in parte tra il 1888 ed il 1891 e al centro delle indagini riprese a febbraio scorso. Negli ambienti di lavorazione vicini al forno, nelle settimane passate, sono stati rinvenuti gli scheletri di tre vittime, mostrati in una anteprima proprio al ministro Sangiuliano.

I lavori di scavo sono programmati per almeno due anni: l’intero cantiere interessa un’area di circa 3.200 metri quadrati, quasi un intero isolato della città antica sepolta nel 79 dopo Cristo dal Vesuvio.