Iliad lancia Flash 120, ​l'offerta di primavera

Iliad ha deciso di festeggiare l’arrivo della bella stagione lanciando l’offerta Flash 120. Disponibile fino al 27 aprile, senza vincoli o costi aggiuntivi, il piano tariffario promozionale prevede 120 giga sotto rete 4g/4g+, 8 giga dedicati per navigare in Europa, minuti ed sms illimitati, tutto al costo di 7,99 euro al mese.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf), in collaborazione con il suo Media Partner La Repubblica a&f, hanno recentemente stilato la classifica 2023 delle aziende/brand italiani con il miglior rapporto qualità-prezzo 2023, nella quale Iliad, per il terzo anno consecutivo, si è aggiudicata la prima posizione tra gli operatori di telefonia mobile. L’obiettivo della ricerca è di offrire ai consumatori una comparazione tra i prodotti e i servizi offerti dalle più importanti aziende e dei loro brand, per guidarli nelle scelte di acquisto in maniera consapevole. I risultati si basano su un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana che ha raccolto oltre 800.000 giudizi di clienti su 122 settori dell’economia italiana. Questo riconoscimento conferma la capacità dell’operatore di soddisfare le aspettative e le esigenze di un numero sempre crescente di clienti, supportandoli con le migliori tecnologie, ottenendo da loro la massima soddisfazione.

La nuova offerta Flash 120 è attivabile online sul sito iliad.it, tramite le Simbox, nei 31 flagship store e in tutti gli iliad Corner. I clienti già attivi che lo desiderino, potranno cambiare la propria offerta e aumentare così la disponibilità di giga.

Oltre alla Flash 120, restano disponibili le altre offerte mobile di iliad: la Giga 150, 150 giga con 5g incluso, minuti e sms illimitati a 9,99 euro al mese; la dati 300, per chi ha esigenza di un’ampia disponibilità di connettività dati con 300 giga a 13,99 euro al mese; e infine l’offerta voce, pensata per chi invece non usa i dati, a 4,99 euro al mese con minuti e sms illimitati e 40 mega.