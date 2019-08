WhatsApp Beta ganha suporte a stickers de memoji no iOS 13 https://t.co/9Fcuc5V6bO pic.twitter.com/QQV6EcYqtH — Tecnoblog (@Tecnoblog) August 23, 2019

Martedì 27 Agosto 2019, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 14:05

In un nuovo aggiornamento della sua applicazione, WhatsApp per i suoi utenti iOS prevede di introdurre i cosiddetti animojis e memojis, secondo quanto ha riportato il portale specializzato WABetaInfo.Nello specifico, si tratta di adesivi personalizzati con le caratteristiche facciali dell'utente.Gli animoji, noti anche come emoji 3D, sono adesivi di animali che ripetono espressioni facciali umane, mentre i memoji sono versioni umane di emoticon simili all'utente.Questi adesivi erano disponibili dallo scorso anno solo nell'applicazione di messaggistica iMessage, mentra da ora potranno essere creati all'interno dell'applicazione WhatsApp senza doverli cercare nella galleria del telefono, come dettagliato nel portale.Tuttavia, è emerso che solo i dispositivi Apple che supportano animoji - da iPhone X in poi - saranno in grado di utilizzare questa funzione non appena verrà rilasciata.