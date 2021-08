Oneplus presenta il Nord 2 5G: un midrange che regala un’esperienza da flagship

Il brand tecnologico globale OnePlus ha lanciato il Nord 2 5G, l'ultima aggiunta alla famiglia Nord, la linea accessibile dell'azienda. OnePlus Nord 2 è un aggiornamento completo dal primo Nord, dalla fotocamera alle prestazioni fino alla ricarica e al design.

OnePlus Nord 2 5G integra il potente hardware della fotocamera con miglioramenti software assistiti dall'intelligenza artificiale, così da offrire un'esperienza fotografica superba e molto versatile. Importanti miglioramenti anche alla fotografia notturna, con l’OIS e il sensore principale Sony IMX766 da 50MP, in grado di catturare il 56% di luce in più rispetto al Sony IMX586 del primo Nord. Con Nightscape Ultra, una versione migliorata della modalità Nightscape di OnePlus, è possibile scattare foto migliori e più luminose anche in condizioni di scarsa luce ambientale. Il Nord 2 5G dispone anche di un ultragrandangolare da 8 MP con campo visivo da 119,7 gradi, insieme ad una selfie camera da 32MP. La nuova funzione Group Shots 2.0 può rilevare fino a cinque volti alla volta e ottimizzare gli aspetti dal tono della pelle ai dettagli del viso. Inoltre, grazie all’AI migliora la luminosità, il colore e il contrasto delle registrazioni video mentre AI Photo Enhancement, riconosce fino a 22 diversi scenari fotografici e regola automaticamente le impostazioni.

APPROFONDIMENTI LA TECNOLOGIA OnePlus Nord 2 5G avrà un SoC Mediatek incentrato... LA TECNOLOGIA Oneplus amplia la gamma Nord con l’annuncio del Core Edition 5G LA TECNOLOGIA Presentato Eco Rating, il nuovo sistema di valutazione ecologica per...

OnePlus Nord 2 è dotato di una batteria a doppia cellula da 4500 mAh con tecnologia Warp Charge 65, che riduce i tempi di ricarica da 0-100% ameno di 35 minuti. La gestione dei processi di calcolo è affidata al MediaTek Dimensity 1200-AI. Basato su un’architettura a 6nm, il nuovo processore individuato da Oneplus, che fa ampio ricorso all’Intelligenza Artificiale, fornisce prestazioni della Cpu del 65% più veloci e prestazioni della Gpu del 125% in più, rispetto alla precedente processore adottato con il Nord.

Il nuovo flagship killer vanta inoltre un display Fluid Amoled da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz. Con funzionalità inedite come AI Color Boost e AI Resolution Boost, che migliorano i colori e la risoluzione delle app più diffuse, OnePlus Nord 2 offre esperienze visive vivide e dinamiche.

Il nuovo smartphone della famiglia Nord sarà disponibile con OxygenOS 11.3, finora il software più veloce e reattivo realizzato dal produttore. OxygenOS 11 propone miglioramenti significativi come Dark Mode, Zen Mode, un comodo utilizzo con una sola mano e varie opzioni Always on Display (AOD), con ulteriori personalizzazioni, gesti e personalizzazioni pensate anche per il gaming.

Disponibile in due colorazioni, Blue Haze e Grey Sierra, entrambe durevoli e resistenti alle impronte digitali, il Nord 2 presenta ulteriori perfezionamenti per migliorare l'esperienza complessiva. Con due slot per schede SIM 5G e velocità di download 5G fino a 2,95 Gbps, il device fornisce una connessione Internet stabile e affidabile; dispone anche di una potente coppia di altoparlanti stereo per un'esperienza audio coinvolgente e di Haptics 2.0 per un feedback tattile più fluido e sensibile.

OnePlus Nord 2 5G riceverà due anni di aggiornamenti principali Android, tre anni di aggiornamenti di sicurezza ed è in vendita sul sito ufficiale Oneplus e su Amazon nella versione da 8GB di Ram con 128 Gb Rom a 399 euro, e quella da 12 Gb di Ram e 256 Gb rom a 499 euro.