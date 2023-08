Bastoncini di pesce, cosa contengono davvero? Il lato oscuro svelato da un nuovo test tedesco

I bastoncini di pesce, noti per la loro praticità e appeal soprattutto tra i bambini, potrebbero celare rischi nascosti e problemi di sostenibilità non trascurabili. Un'analisi condotta dalla rivista Öko-Test ha esaminato 19 marche tedesche di bastoncini di pesce, evidenziando preoccupazioni riguardo a sostanze nocive e alla mancanza di pratiche sostenibili nella loro produzione. La ricerca ha rilevato che la croccantezza e l'aspetto invitante potrebbero nascondere quantità eccessive di sostanze grasse dannose e di composti difficilmente degradabili. Evidenze scientifiche indicano che queste sostanze potrebbero essere cancerogene, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare, specialmente per i bambini. La classifica dei bastoncini ha rivelato che solo alcune marche, come Frosta, Iglo (Findus) e Ocean Sea venduti da Lidl, hanno ottenuto valutazioni accettabili. Photo Credits: Shutterstock music by Korben