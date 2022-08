Berlusconi: Con lotta alla burocrazia si creeranno 800mila posti di lavoro in più

(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2022 "Oggi parliamo della burocrazia che ci soffoca. Per costruire una casa, o per ristrutturarla, per aprire un'attività, un negozio, un ristorante, oggi è richiesta un'infinità di pratiche, di permessi, di autorizzazioni che durano una infinità di tempo. Con noi, invece, basterà rispettare le leggi e una comunicazione per lettera raccomandata al Comune di pertinenza. I lavori potranno partire subito e i controlli si faranno a posteriori, con una multa a chi ha infranto le leggi. Con questa semplice riforma si creeranno, solo nell'edilizia, 800 mila posti in più", le parole di Silvio Berlusconi in un video postato sui social. / Instagram Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev