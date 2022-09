Gf Vip, Elettra Lamborghini risponde alla sorella Ginevra: quel like galeotto su Twitter

Ginevra Lamborghini, nella casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato l’episodio del litigio con sua sorella Elettra, svelando un aneddoto riguardante un video da lei registrato di nascosto alla cantante e interprete di Pem Pem. Ebbene, mentre i fan si schierano dalla parte dell’una o dell’altra, su Twitter è comparso un nuovo like di Elettra Lamborghini che fa capire quanto sia ancora arrabbiata con la sorella maggiore. Ma a cosa avrà mai messo ‘mi piace’? E perché sta facendo tutto questo rumore? Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

