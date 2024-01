Como, identificate le vittime dell'auto caduta nel lago

EMBED

(LaPresse) Sono state identificate le due vittime dell'auto caduta nel lago a Como ieri sera. Si tratterebbe di uomo di 38 anni, Morgan Algeri, e una donna, Tiziana Tozzo, di 45 anni. Gli agenti della Mobile di Como sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, con l'auto che ha sfondato il parapetto del parcheggio di viale Geno, finendo nelle acque del lago. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del malore e del guasto alla vettura. Al momento non risulta alcun litigio tra i due che si conoscevano da poco, ma nessuna ipotesi viene scartata. Intanto i vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di recupero dell'auto che è ora a disposizione degli inquirenti.