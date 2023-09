La madre di Joe Biden preferì dormire sul pavimento: il gesto contro la regina Elisabetta

Secondo alcune indiscrezioni, la madre di Joe Biden, Jean, aveva una forte antipatia verso la famiglia reale britannica. Jean e altri parenti materni di Biden erano molto orgogliosi delle loro radici irlandesi. Tuttavia, questo legame con le sue origini ha anche portato ad un profondo risentimento nei confronti degli inglesi. Jean Biden aveva una tale avversione per l'Inghilterra che, in un'occasione, preferì dormire per terra piuttosto che utilizzare il letto in cui aveva dormito la regina defunta. La madre del presidente aveva anche fatto promettere a Joe di non inchinarsi davanti alla regina prima di incontrarla nel 1982, quando era ancora senatore. In un discorso del 2013, Biden ha raccontato di essere stato istruito da sua madre a essere sì educato ma a non baciare l'anello durante l'incontro con la regina d'Inghilterra.

Foto Kikapress; musica Korben