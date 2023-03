Sicurezza stradale, a Cortina anche i vip in campo per la polizia

(LaPresse) Presente anche a Cortina il Pullman Azzurro della Polizia di Stato – aula multimediale itinerante – che ha incontrato i ragazzi per una lezione sulla sicurezza stradale. I giovani si sono cimentati in un simulatore di guida, mettendosi alla prova con le regole del codice della strada. Anche alcuni dei protagonisti del cortometraggio che la Polizia di stato presenterà a Cortinametraggio – come Alessandro Parrello, Simone Colombari e Roberto Ciufoli – hanno potuto immedesimarsi in una simulazione di guida in stato di ebbrezza.