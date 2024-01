Sparo a Capodanno, deputato Fdl: «Mia l'arma ma non sono stato io»

Ed è un caso politico un altro sparo, esploso durante un festa di Capodanno nel Biellese, quella a cui era presente il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. «Sono basito, se avessi saputo che Pozzolo era armato gli avrei detto di non venire», ha detto l'esponente del governo in un'intervista a Repubblica riferendosi al parlamentare di Fratelli d'Italia, dalla cui arma è partito il colpo che ha ferito un 31enne a un veglione organizzato a Rosazza. Pozzolo conferma che è stata la sua pistola a sparare ma si difende: «Non ho premuto io il grilletto». Insorgono le opposizioni: «Meloni chiarisca sul deputato che gira armato», attacca il Pd. Fratelli d'Italia replica: «Assurdo trasformarlo in un caso politico».