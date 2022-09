Studente morto in stage, flash mob davanti al ministero dell’Istruzione

(LaPresse) La giovanissima vittima sul lavoro di Noventa (VE) riapre il dibattito sulla sicurezza sui luoghi di lavoro specie nell’ambito dei Pcto (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e dei percorsi di occupazione degli istituti tecnici e professionali. La Rete degli Studenti Medi ha organizzato un flash mob con elmetti da lavoro e striscioni per chiedere più sicurezza e modifiche alla legislazione in materia. «Non è scuola, non è lavoro», recita uno degli cartelloni portati in piazza dagli studenti. «Questa mattina di nuovo davanti al Ministero dopo l’ennesima morte di un giovane in stage scolastico. Il ministro Bianchi ci aveva promesso a maggio che avrebbe agito insieme a noi per modificare i Pcto e il sistema duale ma non è successo nulla», dice il rappresentante Luca Ianniello.