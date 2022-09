Cambiamento climatico, ghiaccio al Polo Sud e al Polo Nord: il metodo dell'aerosol

Il cambiamento climatico è sempre più tangibile, soprattutto alle alte latitudini, dove lo scioglimento incontrollato dei ghiacci potrà nel breve periodo creare non pochi problemi. Uno di questi è anche l’innalzamento dei livelli dei mari di tutto il mondo. Per questo, sia il Polo Sud che il Polo Nord sono oggetto di attenzioni particolari e studi, come quello del ricercatore Wake Smith dell’università di Yale che sta provando a trovare una soluzione per arginare il problema. Come? Ricongelando i poli e raffreddando il pianeta. Secondo il team di studiosi si potrebbe rilasciare nell’atmosfera (a circa 44mila piedi di altezza) particelle di Aerosol che, lentamente, potrebbero raggiungere i poli e ridurre la luce solare che scioglie i ghiacciai.

