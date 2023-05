Cosa succederà alla Terra se la temperatura si alzerà ancora di 1,5 gradi? L'allarme dell’Organizzazione

Secondo un nuovo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), è molto probabile che il mondo esperimenterà nuovi record di temperature già nei prossimi cinque anni, con un aumento di oltre 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Il rapporto indica che c'è una probabilità del 66% di superare la soglia di 1,5°C almeno per un anno tra il 2023 e il 2027. Fino ad oggi, le temperature globali medie non hanno mai superato i 1,5°C di aumento rispetto ai livelli preindustriali, con un massimo di 1,28°C sopra questa soglia. Superare la soglia climatica di 1,5°C avrà conseguenze significative, come un impatto sulla salute, la sicurezza alimentare, la gestione delle risorse idriche e l'ambiente. Il report del WMO evidenzia che gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono ben lontani dall'essere sufficienti. Nel prossimo vertice delle Nazioni Unite sul clima, la Cop28, i governi valuteranno tali progressi e le emissioni di gas serra.

