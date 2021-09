Germania, l'idea originale per farti fermare al semaforo: non ci crederai

Regolare il traffico è certamente una responsabilità da prendere sul serio, ma i tipici omini verdi e rossi che danno l’ok o lo stop alle vetture, hanno fattezze simpatiche e buffe nonostante il compito importantissimo chiamati a svolgere. Tutto nacque in Germania, quando per Berlino Est lo psicologo Karl Peglau progettò un simbolo facile da riconoscere subito per gli attraversamenti, ma in 60 anni di strada l’Ampelmännchen della Repubblica Democratica Tedesca ne ha fatta anche lui! In diverse parti della Germania ha preso piede il fenomeno dei “semafori pazzi”: ecco dove vedere il re del rock'n'roll Elvis Presley.

