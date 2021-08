Harry, la vendetta finale della Regina: così punisce il nipote prediletto

LOLNEWS.IT - Harry sta organizzando una sorpresa speciale per la moglie Meghan che oggi compie 40 anni mentre la Regina lo punisce (ancora). La sovrana ha dato ai Sussex diverse occasioni per rientrare nella Royal Family come membri attivi, ma hanno sempre declinato l’offerta; ora Elisabetta II passa al contrattacco e non ha pietà neanche per il nipote prediletto. Gli esperti: «Ha superato il punto di non ritorno». Dopo averlo fatto aspettare quasi due mesi per inserire Lilibet nella linea di successione, la Regina dà una nuova dimostrazione di forza a Harry: ha incaricato Kate di sostituirlo nel ruolo di patrona della English Rugby Football Union e della Rugby Football League. La moglie di William è da sempre una grande appassionata di sport, ma Harry amava quei ruoli legati anche al nonno Filippo.

Foto: Kikapress; Music: «Summer» from Bensound.com