Metti un bicchiere di acqua e sale nel congelatore: ti farà risparmiare sulla bolletta

Se state cercando, come del resto la maggior parte di noi, un modo semplice ed efficace per risparmiare qualcosa sulla bolletta della luce, ecco un trucchetto da adottare subito: basta mettere un bicchiere con del sale dentro all’interno del congelatore. Sapete cosa succede? Beh, sembra che questa trovata, per altro molto economica, possa ridurre gli sprechi – e dunque i consumi – fino al 30% in bolletta… Considerando quanto sono aumentati i prezzi di luce e gas negli ultimi mesi, perché non provare? Il congelatore, se ci pensiamo, è in funzione h24 per 365 giorni all’anno insieme al frigorifero e spess la manutenzione di questo elettrodomestico non è tra le nostre priorità. Così molto spesso capita che si formi uno spesso strato di ghiaccio in uno dei cassetti del freezer che fa lievitare i costi. Un frigo con consumi nella norma lavora bene se il motore interno non incontra ostacoli. Il ghiaccio nel freezer assorbe il freddo.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com