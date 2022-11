Monete che valgono una fortuna: controllate nelle tasche, potrebbero valere fino a duemila

A partire dal 2002, L'Unione Europea ha messo in circolo la moneta dell'Euro con relativa produzione da parte degli Stati che hanno aderito alla valuta per il proprio Paese. Tutti gli Stati della zona Euro, hanno emesso anche monete celebrative per varie feste tradizionali e alcune di queste sono diventate piuttosto rare e preziose. Il sito spagnolo Flooxer Now ha stilato una classifica con le monete in tiratura limitata più preziose di sempre, dove compare quella di 2 euro coniata dal Principato di Monaco per ricordare la Principessa Grace, a 25 anni dall'incidente che segnò la sua scomparsa. Emessa in soli 20mila pezzi, la moneta oggi vale circa 2.000 euro. Un vero e proprio piccolo tesoro. Tra le più pregiate c'è anche la moneta emessa dalla Città del Vaticano nel 2005 per celebrare la 20esima Giornata Mondiale della Gioventù (circa 300 euro), e quella di San Marino per la commemorazione di Bartolomeo Borghesi (circa 200 euro).

