Re Carlo III, il retroscena sull'incoronazione: trattative in corso con il principe Harry?

Il principe William e suo padre starebbero lavorando a braccetto per organizzare una cerimonia di incoronazione al passo con i tempi moderni, considerando che l'ultima incoronazione è avvenuta nel 1953 con la defunta Elisabetta II. C'è però una grande incognita che sta lasciando tutti con il fiato sospeso: il principe Harry ci sarà? Secondo le indiscrezioni pubblicate da Express Co Uk, Re Carlo sarebbe convinto che l'assenza del secondogenito e della nuora sarebbe molto più grave per l'evento stesso: meglio che siano presenti, dunque. Dall'altra parte, però, William sarebbe invece preoccupato dall'eventuale presenza dei Duchi del Sussex. Per questo, sarebbe in corso una vera e propria trattativa: Carlo avrebbe chiesto all'arcivescovo di Canterbury, che ha celebrato nel 2018 il matrimonio di Meghan e Harry, di mediare e trovare un accordo che consentirebbe ai due di partecipare.

