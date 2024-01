Anita informata prima della puntata del Grande Fratello? Quella frase a Giuseppe censurata

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda nella serata di martedì 23 gennaio, in molti sono rimasti piuttosto sconvolti da una frase pronunciata da Anita Olivieri che conferma ancora una volta che la concorrente ha strane premonizioni o, quantomeno, delle anticipazioni su quello che succede in studio durante i serali del reality show di Casa Mediaset. Ma cosa sarà mai successo stavolta? E perché mai la Olivieri era così informata sui fatti? Tra l’altro sembra essere arrivata anche una sorta di censura sulla situazione.

