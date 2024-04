Annalisa inarrestabile: i concerti-show nei palazzetti conquistano il pubblico tra hit e ospiti a sorpresa

Con quasi tutte le date sold out, e oltre 100 mila biglietti venduti, è partito il “Tutti nel vortice tour”, tour che vede Annalisa tornare nei palazzetti delle le principali città italiane. Dopo la data inaugurale a Firenze (con ospite a sorpresa Emma) e la tappa torinese (ospite Diodato), l’artista si è esibita sul palco del Forum di Assago dove ha duettato anche con Nada. E proprio a Milano, Annalisa tornerà per il bis Milano il 29 aprile con la terza data completamente. Sold out anche Bari, Napoli, Roma e Padova.

