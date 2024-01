Domenica In, Pietro Castellitto (per la prima volta col padre in tv): «Ho provato a non fare cinema»

Sergio e Pietro Castellitto per la prima volta insieme in tv e in esclusiva a Domenica In si raccontano. Pietro Castellito a Mara Venier: «Io ho provato anche in tutti i modi a non farlo il cinema, perché poi quando sei piccolo, inevitabilmente hai delle fascinazioni che sono diverse da quelle che frequenti quotidianamente... Non avevo alcune fascinazione per il cinema, è un'arte che racchiude tutto e poi ad un certo punto... io credo nella vitalità. La vocazione è quel mezzo che scegli per sentirti vivo, quando ho capito che il cinema, tutto sommato, poteva venirmi bene, ci sono tornato con un'altra consapevolezza...».