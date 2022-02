La Rappresentante di Lista si candida all’Eurovision per San Marino, ma è vero?

Sono passate solo poche ore dalla conclusione del Festival di Sanremo 2022, ma già si guarda all’Eurovision. La manifestazione, come noto, si svolgerà a maggio a Torino con la conduzione di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. A rappresentare l’Italia, come da regolamento, i freschi vincitori di Sanremo, Mahmood e Blanco, che hanno già accettato l’incarico. Eppure in rete c’è fermento per l’insolita candidatura de La Rappresentante di Lista, piazzatasi al settimo posto al Festival.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com